Топилин рассказал, что позволяет себе прийти в выходной на работу в джинсах

Ранее сообщалось, что на здании Правительства Пензенской области появились запрещающие знаки на ряд предметов одежды, в частности джинсы и кроссовки.

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что, несмотря на то что в будни ходит на работу исключительно в костюме и галстуке, в выходные позволяет себе появиться на рабочем месте в джинсах.

Об этом министр сообщил журналистам, комментируя запрет для сотрудников Правительства Пензенской области появляться на службе в кроссовках, джинсах, сланцах, шортах, футболках и майках. Ранее в СМИ появилась информация, что подобные запрещающие знаки появились у входа в здание.

— Есть внутренние распорядки, этика — я вот всё время хожу в костюме и галстуке. В джинсах и шортах в будние дни на работу не хожу. А в субботу, когда на работу прихожу, иногда прихожу в джинсах, — заявил министр.