Топилин рассказал, что позволяет себе прийти в выходной на работу в джинсах
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, председатель правительства России Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.
Ранее сообщалось, что на здании Правительства Пензенской области появились запрещающие знаки на ряд предметов одежды, в частности джинсы и кроссовки.
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что, несмотря на то что в будни ходит на работу исключительно в костюме и галстуке, в выходные позволяет себе появиться на рабочем месте в джинсах.
Об этом министр сообщил журналистам, комментируя запрет для сотрудников Правительства Пензенской области появляться на службе в кроссовках, джинсах, сланцах, шортах, футболках и майках. Ранее в СМИ появилась информация, что подобные запрещающие знаки появились у входа в здание.
— Есть внутренние распорядки, этика — я вот всё время хожу в костюме и галстуке. В джинсах и шортах в будние дни на работу не хожу. А в субботу, когда на работу прихожу, иногда прихожу в джинсах, — заявил министр.
Топилин также отметил, что не видит необходимости в том, чтобы примеру Пензы следовали по всей стране.