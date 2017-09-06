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Регион
Опубликовано 6 сентября 2017, 10:27

Лидер Южной Кореи подарил Путину игрушечных тигра и медведя

Игрушки являются официальными символами Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в 2018 году в Пхёнчхане.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подарил главе России Владимиру Путину игрушечных тигра и медведя. Подарки являются символами Олимпиады и Паралимпиады, которые состоятся в следующем году в Южной Корее.

Отмечается, что игрушка в виде тигра белого цвета и одета в национальный корейский костюм.

Как ранее сообщал Лайф, по итогам саммита БРИКС российский лидер также не остался без подарков. В ходе встречи Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись презентами. Китайский лидер подарил главе России скульптуру китайского воина в традиционном костюме и письменный стол ручной работы.

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Алексей Гладких
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