Сахалин показал на ВЭФ проект уникального беспилотника

Новый самолёт будет иметь размах крыльев до 3,5 метра и массу около 12 килограммов.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) был представлен проект уникального беспилотника-амфибии. Как сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области, прототип самолёта можно было увидеть на выставке "Улицы Дальнего Востока".

— Аппарат, который мы разработали, в состоянии садиться в штатном режиме на водную поверхность. Это наше ноу-хау, на которое сейчас оформляется патент. Помимо автопосадки, летательный аппарат получил системы автоматического поиска и спасения, антиопределения. Они только начинают появляться на рынке, — рассказал генеральный конструктор компании, которая разработала проект беспилотника, Эдуард Абрамов.

Отмечается, что спрос на беспилотники огромный. Новый самолёт планируется использовать для поиска людей, мониторинга ледовой обстановки и лесных пожаров.

Беспилотник, построенный из карбоновой ткани, обладает следующими характеристиками: дальность полёта — 400 км, размах крыльев — до 3,5 метра и масса — 12 кг. На летательный аппарат можно установить сразу несколько фото- и видеокамер.