Часть игр для Nintendo Switch будет требовать наличия карты памяти

Поскольку Nintendo Switch является консолью-гибридом, позволяющим играть в том числе вне дома, устройство обладает всего 32 гигабайтами встроенной памяти. Это позволяет установить на Switch всего пару игр единовременно, если только пользователь не приобретёт дополнительно карту памяти microSD. Изначально разработчикам игр для этой платформы приходилось учитывать ограничение памяти. Nintendo решила исправить ситуацию.

Как оказалось, японская компания готова разрешить выпускать игры, которые будут требовать карту microSD для полноценной работы. Просто при этом разработчики будут обязаны поместить соответствующее предупреждение на обложке своей игры. Так, например, поступили авторы баскетбольного симулятора NBA 2K18, который выйдет до конца года.

Также Nintendo сообщила, что разработчики должны предоставить возможность запускать такие игры на Switch без карты памяти, пусть и с ограничениями: например, только с несколькими уровнями.