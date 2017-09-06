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Регион
Опубликовано 6 сентября 2017, 14:00

Кремль: Путин не планирует контакты с представителями КНДР в рамках ВЭФ

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Григорий Сысоев /POOL&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев /POOL 

Президент России Владимир Путин не планирует проводить какие-либо встречи с представителями Северной Кореи в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Единственное, что вам могу сказать, — по линии президента мы не располагаем такой информацией. Каких-либо контактов с какими-то представителями Северной Кореи у президента не запланировано, — сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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Евгений Грин
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