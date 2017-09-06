Кремль: Путин не планирует контакты с представителями КНДР в рамках ВЭФ

Президент России Владимир Путин не планирует проводить какие-либо встречи с представителями Северной Кореи в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Единственное, что вам могу сказать, — по линии президента мы не располагаем такой информацией. Каких-либо контактов с какими-то представителями Северной Кореи у президента не запланировано, — сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.