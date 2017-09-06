Путин подтвердил главе Южной Кореи позицию о бессмысленности санкций против КНДР
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Также российский лидер в беседе с Мун Чжэ Ином заявил, что необходимо вовлечь Пхеньян в диалог.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию СМИ о том, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с южнокорейским коллегой в рамках ВЭФ главы двух стран разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов КНДР.
— Президент России неоднократно говорил, что объёмы экономического взаимодействия и поставок нефти или нефтепродуктов находятся на ничтожном, мизерном уровне, поэтому в данном случае вряд ли целесообразно (его блокировать. — Прим. ред.), там никаких значительных количеств нет, — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что президент России "решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна", однако не является сторонником давления на северокорейские власти.
— Наоборот, его (Пхеньян. — Прим. ред.) надо вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом надо искать пути выхода. Именно об этом сегодня шла речь с российской стороны, — заключил представитель Кремля.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал мировых лидеров не поддаваться эмоциям и перестать загонять КНДР в угол. Российский лидер подчеркнул, что решить проблему ядерной программы Северной Кореи невозможно одними ограничительными мерами, а потому необходимо проявить хладнокровие и пошагово добиваться снижения напряжённости.