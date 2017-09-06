Путин подтвердил главе Южной Кореи позицию о бессмысленности санкций против КНДР

Также российский лидер в беседе с Мун Чжэ Ином заявил, что необходимо вовлечь Пхеньян в диалог.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию СМИ о том, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с южнокорейским коллегой в рамках ВЭФ главы двух стран разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов КНДР.

— Президент России неоднократно говорил, что объёмы экономического взаимодействия и поставок нефти или нефтепродуктов находятся на ничтожном, мизерном уровне, поэтому в данном случае вряд ли целесообразно (его блокировать. — Прим. ред.), там никаких значительных количеств нет, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент России "решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна", однако не является сторонником давления на северокорейские власти.

— Наоборот, его (Пхеньян. — Прим. ред.) надо вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом надо искать пути выхода. Именно об этом сегодня шла речь с российской стороны, — заключил представитель Кремля.