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Опубликовано 6 сентября 2017, 16:03

Объявлена дата выхода первой Syberia на Nintendo Switch

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Авторы серии классических квестов Syberia объявили дату выхода первой части на Nintendo Switch.

Оригинальная Syberia, впервые вышедшая ещё в 2002 году, станет доступной для владельцев Nintendo Switch уже 20 октября. Об этом разработчики из студии Microids сообщили в новом трейлере.

Ранее Mitroids заявила, что собирается адаптировать для гибридной консоли Switch все свои основные хиты, среди которых и трилогия квестов Syberia.

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Объявлена дата выхода первой Syberia на Nintendo Switch

Фото: © Nintendo

Дата выхода Syberia 2 и 3 пока не известна.

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Станислав Погорский
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