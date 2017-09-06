Объявлена дата выхода первой Syberia на Nintendo Switch
Фото: © Nintendo
Авторы серии классических квестов Syberia объявили дату выхода первой части на Nintendo Switch.
Оригинальная Syberia, впервые вышедшая ещё в 2002 году, станет доступной для владельцев Nintendo Switch уже 20 октября. Об этом разработчики из студии Microids сообщили в новом трейлере.
Ранее Mitroids заявила, что собирается адаптировать для гибридной консоли Switch все свои основные хиты, среди которых и трилогия квестов Syberia.
Объявлена дата выхода первой Syberia на Nintendo Switch
Фото: © Nintendo
Дата выхода Syberia 2 и 3 пока не известна.