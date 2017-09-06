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Опубликовано 6 сентября 2017, 16:27

Авторы Furi опровергли возможность выхода продолжения

Разработчики кислотного экшена Furi заявили, что не собираются выпускать вторую часть.

Небольшая студия The Game Bakers, прославившаяся яркой экшен-игрой Furi, дала интервью изданию DualShockers. В нём команда огорчила поклонников, ожидающих анонса второй части: его не будет.

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Авторы Furi опровергли возможность выхода продолжения

Фото: © Flickr/Zehta

По словам The Game Bakers, Furi изначально задумывалась как полностью самостоятельная игра, и студия не планирует как-то развивать её вселенную дальше. Вместо этого разработчики надеются удивить фанатов чем-то совершенно новым в ближайшем будущем.

Furi доступна для загрузки на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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