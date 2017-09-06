Авторы Furi опровергли возможность выхода продолжения

Небольшая студия The Game Bakers, прославившаяся яркой экшен-игрой Furi, дала интервью изданию DualShockers. В нём команда огорчила поклонников, ожидающих анонса второй части: его не будет.

По словам The Game Bakers, Furi изначально задумывалась как полностью самостоятельная игра, и студия не планирует как-то развивать её вселенную дальше. Вместо этого разработчики надеются удивить фанатов чем-то совершенно новым в ближайшем будущем.

Furi доступна для загрузки на PC, PS4 и Xbox One.