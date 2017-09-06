Прохождение сюжетной кампании Destiny 2 занимает 12 часов

Самые первые игроки Destiny 2 уже успели пройти все 16 миссий сюжетной кампании, не отвлекаясь на мультиплеерные режимы. По данным нескольких "первопроходцев", включая популярного на Twitch стримера Jericho, на прохождение кампании потребовалось 12 часов.

Таким образом, студия Bungie сдержала обещание значительно поработать над сюжетной составляющей сиквела после того, как оригинальная Destiny подверглась критике за кампанию всего за пару часов. Помимо этого, Destiny 2 предлагает множество сетевых режимов, которые и займут игроков на ближайшее время.

Destiny 2 уже доступна на PS4 и Xbox One, а выход PC-версии намечен на 24 октября этого года.