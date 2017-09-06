Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября 2017, 17:11

Мультиплеерную игру Mirage: Arcane Warfare раздадут бесплатно

Авторы мультиплеерного экшена Mirage: Arcane Warfare решили провести акцию, благодаря которой игру смогут получить все желающие.

6 сентября в 20:00 по московскому времени Mirage: Arcane Warfare станет бесплатной для всех пользователей Steam на 24 часа. Те, кто успеют добавить игру в библиотеку, смогут пользоваться ей без ограничений по времени.

image

Мультиплеерную игру Mirage: Arcane Warfare раздадут бесплатно

Фото: © Mirage: Arcane Warfare Wiki

После окончания акции постоянная цена на Mirage: Arcane Warfare будет снижена в три раза. За те же деньги пользователи смогут приобрести специальное издание экшена, также включающее в себя Chivalry: Medieval Warfare, саундтрек, обои для рабочего стола и несколько косметических вещей.

Mirage: Arcane Warfare доступна только в Steam.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • steam
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar