Мультиплеерную игру Mirage: Arcane Warfare раздадут бесплатно

6 сентября в 20:00 по московскому времени Mirage: Arcane Warfare станет бесплатной для всех пользователей Steam на 24 часа. Те, кто успеют добавить игру в библиотеку, смогут пользоваться ей без ограничений по времени.

После окончания акции постоянная цена на Mirage: Arcane Warfare будет снижена в три раза. За те же деньги пользователи смогут приобрести специальное издание экшена, также включающее в себя Chivalry: Medieval Warfare, саундтрек, обои для рабочего стола и несколько косметических вещей.

Mirage: Arcane Warfare доступна только в Steam.