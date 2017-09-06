Мультиплеерную игру Mirage: Arcane Warfare раздадут бесплатно
Авторы мультиплеерного экшена Mirage: Arcane Warfare решили провести акцию, благодаря которой игру смогут получить все желающие.
6 сентября в 20:00 по московскому времени Mirage: Arcane Warfare станет бесплатной для всех пользователей Steam на 24 часа. Те, кто успеют добавить игру в библиотеку, смогут пользоваться ей без ограничений по времени.
Мультиплеерную игру Mirage: Arcane Warfare раздадут бесплатно
Фото: © Mirage: Arcane Warfare Wiki
После окончания акции постоянная цена на Mirage: Arcane Warfare будет снижена в три раза. За те же деньги пользователи смогут приобрести специальное издание экшена, также включающее в себя Chivalry: Medieval Warfare, саундтрек, обои для рабочего стола и несколько косметических вещей.
Mirage: Arcane Warfare доступна только в Steam.