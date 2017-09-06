Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку мусульман у Посольства Мьянмы
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Ранее сообщалось, что заявку на проведение пикета подавали на 8 сентября. Планировалось, что участвовать будут до 200 человек.
Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы у здания посольства этой страны 8 сентября. Организаторы планировали, что в акции примут участие до 200 человек. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на заявителя акции Арслана Хасавова.
Представители префектуры Центрального административного округа столицы отметили, что есть ряд причин для подобного решения. В частности, в заявленном месте проведения акции нет площадки для акции с таким количеством участников.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков. В столкновениях, как сообщают СМИ, погибают и мирные жители. Согласно последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.