В США рассекретили документы о развитии советского военно-морского флота

Издание документов осуществили архивный отдел ЦРУ, Национальный музей Военно-морских сил США и ряд других профильных американских организаций.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США представило брошюру под названием "Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны", подготовленную на основании документов о развитии советского Военно-морского флота (ВМФ) в 1960–80-е годы. Презентация прошла в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Всего в издании использовано 82 рассекреченных документа. Среди них есть сведения, которые в своё время Штатам передали полковник Олег Паньковский и подполковник Пётр Попов, служившие в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооружённых сил Советского Союза, а также полковник Войска польского Рышард Куклинский.

В частности, в издании с уважением говорится о роли главнокомандующего ВМФ — заместителя министра обороны адмирала Флота СССР Сергея Горшкова. По словам авторов, Горшков "никогда не упускал из виду свою цель создания ВМФ мирового класса, гордо действующего во всех океанах Земли".