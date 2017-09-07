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Опубликовано 6 сентября 2017, 22:58

В США рассекретили документы о развитии советского военно-морского флота

Катера-ракетоносцы Краснознамённого Тихоокеанского флота. Фото: &copy; РИА Новости/К. Куличенко

Катера-ракетоносцы Краснознамённого Тихоокеанского флота. Фото: © РИА Новости/К. Куличенко

Издание документов осуществили архивный отдел ЦРУ, Национальный музей Военно-морских сил США и ряд других профильных американских организаций.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США представило брошюру под названием "Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны", подготовленную на основании документов о развитии советского Военно-морского флота (ВМФ) в 1960–80-е годы. Презентация прошла в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Всего в издании использовано 82 рассекреченных документа. Среди них есть сведения, которые в своё время Штатам передали полковник Олег Паньковский и подполковник Пётр Попов, служившие в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооружённых сил Советского Союза, а также полковник Войска польского Рышард Куклинский.

В частности, в издании с уважением говорится о роли главнокомандующего ВМФ — заместителя министра обороны адмирала Флота СССР Сергея Горшкова. По словам авторов, Горшков "никогда не упускал из виду свою цель создания ВМФ мирового класса, гордо действующего во всех океанах Земли".

Также в брошюре высказано мнение о том, что российский ВМФ перестал быть угрозой США почти на 20 лет после распада Советского Союза. Однако теперь, пишут авторы, оружейные системы его надводных кораблей показывают "всё более мощный потенциал".

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Артём Андреев
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