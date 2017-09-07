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Опубликовано 7 сентября 2017, 01:25

Минтранс: В России всё готово для ввода электронных посадочных талонов

Airbus A321. Фото &copy; РИА Новости/Нина Зотина

Airbus A321. Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Максим Соколов заявил, что вся нормативная база подготовлена и теперь дело остаётся за авиакомпаниями.

Вся нормативная база для ввода электронных посадочных талонов в России готова, остальное зависит от авиакомпаний, рассказал глава Минтранса Максим Соколов.

— Надо в компании обращаться. В принципе, вся нормативная база для этого сделана, поэтому как только компании захотят установить — хоть завтра. Всё готово, — сказал Соколов.

Электронный посадочный талон может быть выслан в виде штрихкода на смартфон или планшет, указанный при оформлении брони. Кроме того, пассажир может самостоятельно распечатать штрихкод на бумаге и предъявить его на досмотре. В аэропортах, у которых отсутствует необходимое оборудование, процедура контроля остаётся прежней.

Ранее российский Минтранс утвердил приказ об изменениях в Федеральных авиационных правилах. Теперь пассажиры смогут использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных.

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Антон Милёшин
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