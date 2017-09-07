Российская бизнес-миссия посетит США в октябре
Высотное здание в Нью-Йорке. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Представители российского бизнеса планируют показать коллегам из Штатов, что экономика РФ развивается в разных направлениях.
Российская бизнес-миссия посетит США в октябре этого года. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.
— Мы собираемся ехать в США в конце октября. Называется она New faces of russian business — Новые лица российского бизнеса. И мы везём с собой компании, которые занимаются многими отраслями экономики, не только нефтью. Нефтяников мы с собой не везём, — сказал Титов.
По его словам, в ходе визита представители российского бизнеса планируют показать, что экономика России развивается в разных направлениях.
— Здесь развивается реальный бизнес, сюда можно инвестировать, мы занимаемся и криптовалютами. Поэтому мы хотим налаживать контакты с бизнесом. Несмотря ни на какие политические неурядицы, которых, к сожалению, стало слишком много, эти процессы возможны, — заключил Титов.