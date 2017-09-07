Представители российского бизнеса планируют показать коллегам из Штатов, что экономика РФ развивается в разных направлениях.

Российская бизнес-миссия посетит США в октябре этого года. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

— Мы собираемся ехать в США в конце октября. Называется она New faces of russian business — Новые лица российского бизнеса. И мы везём с собой компании, которые занимаются многими отраслями экономики, не только нефтью. Нефтяников мы с собой не везём, — сказал Титов.

По его словам, в ходе визита представители российского бизнеса планируют показать, что экономика России развивается в разных направлениях.