Стипендии аспирантов в России планируют увеличить
Студенты ДВФУ во Владивостоке. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Минимальная аспирантская стипендия по техническим направлениям сейчас составляет 7 тысяч рублей, по иным — 3 тысячи рублей.
Минимальный размер стипендий российских аспирантов, возможно, будет увеличен. Об этом на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.
— Я думаю, что да, разговоры об этом идут, — заявила Васильева, отвечая на вопрос о планах увеличить стипендию аспирантов. — Вообще, поддержка молодых талантов — это основная забота сегодняшнего дня.