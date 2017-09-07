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Опубликовано 7 сентября 2017, 02:34

Стипендии аспирантов в России планируют увеличить

Студенты ДВФУ во Владивостоке. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Студенты ДВФУ во Владивостоке. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Минимальная аспирантская стипендия по техническим направлениям сейчас составляет 7 тысяч рублей, по иным — 3 тысячи рублей.

Минимальный размер стипендий российских аспирантов, возможно, будет увеличен. Об этом на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

— Я думаю, что да, разговоры об этом идут, — заявила Васильева, отвечая на вопрос о планах увеличить стипендию аспирантов. — Вообще, поддержка молодых талантов — это основная забота сегодняшнего дня.

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Артём Андреев
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