Стипендии аспирантов в России планируют увеличить

Минимальная аспирантская стипендия по техническим направлениям сейчас составляет 7 тысяч рублей, по иным — 3 тысячи рублей.

Минимальный размер стипендий российских аспирантов, возможно, будет увеличен. Об этом на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.