В Минэкономразвития рассказали об ожидаемом уровне инфляции в сентябре
Максим Орешкин на ВЭФ. Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
Глава Минэкономразвития рассказал, что дефляционная волна, начавшаяся в июле, скоро закончится.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что дефляция в России закончится в сентябре, а инфляция составит от 0 до 0,2%. Об этом он рассказал журналистам во время ВЭФ-2017.
Орешкин сообщил, что в сентябре 2017 года дефляция может оказаться ниже, чем в 2016-м, однако дефляционная волна, которая началась в конце июля, подходит к концу.
— Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону, — рассказал министр журналистам.
Напомним, Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз. В этом году он проходит с 6 по 7 сентября.