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Опубликовано 7 сентября 2017, 04:13

В Минэкономразвития рассказали об ожидаемом уровне инфляции в сентябре

Максим Орешкин на ВЭФ. Фото &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Максим Орешкин на ВЭФ. Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Минэкономразвития рассказал, что дефляционная волна, начавшаяся в июле, скоро закончится.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что дефляция в России закончится в сентябре, а инфляция составит от 0 до 0,2%. Об этом он рассказал журналистам во время ВЭФ-2017.

Орешкин сообщил, что в сентябре 2017 года дефляция может оказаться ниже, чем в 2016-м, однако дефляционная волна, которая началась в конце июля, подходит к концу.

— Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону, — рассказал министр журналистам.

Напомним, Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз. В этом году он проходит с 6 по 7 сентября.

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Антон Милёшин
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