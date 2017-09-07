В Минэкономразвития рассказали об ожидаемом уровне инфляции в сентябре

Глава Минэкономразвития рассказал, что дефляционная волна, начавшаяся в июле, скоро закончится.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что дефляция в России закончится в сентябре, а инфляция составит от 0 до 0,2%. Об этом он рассказал журналистам во время ВЭФ-2017.

Орешкин сообщил, что в сентябре 2017 года дефляция может оказаться ниже, чем в 2016-м, однако дефляционная волна, которая началась в конце июля, подходит к концу.

— Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону, — рассказал министр журналистам.