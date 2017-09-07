Путин: Дальний Восток должен стать важным логистическим узлом

Российский лидер выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума напомнил о строительстве транспортных коридоров на Дальнем Востоке.

— На Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем строительство железнодорожного перехода на Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, БАМа и Транссиба всё это позволит превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира, — отметил Владимир Путин.