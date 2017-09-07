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Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 05:01

Путин: Дальний Восток должен стать важным логистическим узлом

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский лидер выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума напомнил о строительстве транспортных коридоров на Дальнем Востоке.

— На Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем строительство железнодорожного перехода на Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, БАМа и Транссиба всё это позволит превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира, — отметил Владимир Путин.

Напомним, ВЭФ проводят в третий раз. В этом году он проходит 6 и 7 сентября.

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Александр Юнашев
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