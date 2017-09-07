Путин: Дальний Восток должен стать важным логистическим узлом
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Российский лидер выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума напомнил о строительстве транспортных коридоров на Дальнем Востоке.
— На Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем строительство железнодорожного перехода на Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, БАМа и Транссиба всё это позволит превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира, — отметил Владимир Путин.
Напомним, ВЭФ проводят в третий раз. В этом году он проходит 6 и 7 сентября.