Путин рассказал о новом этапе развития Дальнего Востока

Президент России представил план повышения инвестиционной привлекательности региона.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке рассказал, что Дальний Восток должен стать важным логистическим узлом для всего мира. В регионе планируется проложить новые транспортные коридоры и нарастить портовые мощности. Для реализации этих проектов глава государства представил план привлечения инвесторов.

— Любой инвестор, ставший резидентом территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток до 2025 года, будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов. Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток более 10 млн долларов, предлагается рассмотреть упрощённый порядок предоставления российского гражданства, — подчеркнул российский лидер.

Реализация намеченных проектов станет новым этапом развития Дальнего Востока, подытожил Владимир Путин.