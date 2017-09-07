Путин назвал контрпродуктивным нагнетание военной истерии вокруг КНДР
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Российский лидер выразил уверенность, что проблему ядерной программы КНДР удастся решить путём переговоров.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что до полномасштабного конфликта на Корейском полуострове с ядерным оружием дело не дойдёт. По мнению российского лидера, стороны смогут договориться ,если откажутся от нагнетании военной истерии.
— Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии — это ни к чему не приведёт. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, они всё-таки не такие глупые люди, поверьте мне. Значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнёров. И добиваются её, — сказал Путин, — отметил Владимир Путин.
Президент отметил, что одним из решений проблемы могло бы стать привлечение Северной Кореи к экономическому сотрудничеству. Например, с Россией, отметил Путин.