Путин назвал контрпродуктивным нагнетание военной истерии вокруг КНДР

— Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии — это ни к чему не приведёт. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, они всё-таки не такие глупые люди, поверьте мне. Значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнёров. И добиваются её, — сказал Путин, — отметил Владимир Путин.