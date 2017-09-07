Путин: Москва видит желание администрации Трампа разрядить ситуацию в КНДР
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Глава российского государства добавил, что нагнетание истерии вокруг Северной Кореи — контрпродуктивно.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва видит желание администрации Дональда Трампа разрядить ситуацию в Северной Корее. Глава государства добавил, что никто не хочет обострения в этом конфликте.
— Мы видим желание действующей администрации разрядить ситуацию в Северо-Восточной Азии, — сообщил Владимир Путин в ходе заседания на полях ВЭФ.
По словам главы государства, нагнетать истерию относительно ситуации в Северной Корее — контрпродуктивно. Этот кризис можно решить только при помощи переговоров.
В свою очередь, президент Южной Кореи считает, что санкции против КНДР необходимы. Только ограничительные меры помогут разрешить ситуацию мирным путём, добавил Мун Чжэ Ин.