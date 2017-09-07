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Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 06:26

Путин: Москва видит желание администрации Трампа разрядить ситуацию в КНДР

Фото: &copy; РИА Новости / Илья Питалев

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава российского государства добавил, что нагнетание истерии вокруг Северной Кореи — контрпродуктивно.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва видит желание администрации Дональда Трампа разрядить ситуацию в Северной Корее. Глава государства добавил, что никто не хочет обострения в этом конфликте.

— Мы видим желание действующей администрации разрядить ситуацию в Северо-Восточной Азии, — сообщил Владимир Путин в ходе заседания на полях ВЭФ.

По словам главы государства, нагнетать истерию относительно ситуации в Северной Корее — контрпродуктивно. Этот кризис можно решить только при помощи переговоров.

В свою очередь, президент Южной Кореи считает, что санкции против КНДР необходимы. Только ограничительные меры помогут разрешить ситуацию мирным путём, добавил Мун Чжэ Ин.

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Янковская Ольга
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