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Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 06:49

Абэ предложил Путину поучаствовать в показательных поединках по дзюдо в Японии

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Предложение от японского премьер-министра получил также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с неожиданным предложением. Глава японского правительства обратился к президенту России Владимиру Путину, предлагая принять участие в показательных поединках по дзюдо в Японии. То же обращение Синдзо Абэ направил главе Монголии Халтмаагийну Баттулге и олимпийскому чемпиону, дзюдоисту Ясухиро Ямасито.

— У президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо. Я хочу сказать, что президент (Монголии. — Прим. ред.) Баттулга тоже имеет чёрный пояс. В этой связи я не могу не обратиться с предложением к ещё одному обладателю чёрного пояса — это золотой медалист Олимпийских игр Ясухиро Ямасито, он обладатель восьмого дана, — заявил Абэ.

По мнению премьер-министра Японии, организацией показательных выступлений с участием Путина и Баттулге может заняться Ясухиро Ямасито. Впрочем, сам Сидзо Абэ заявил, что хотел бы воздержаться от участия в поединках.

— У меня нет чёрного пояса, и мне не хочется получать травму, так что я, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки, — добавил Абэ.

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Алексей Гладких
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