Абэ предложил Путину поучаствовать в показательных поединках по дзюдо в Японии

Предложение от японского премьер-министра получил также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с неожиданным предложением. Глава японского правительства обратился к президенту России Владимиру Путину, предлагая принять участие в показательных поединках по дзюдо в Японии. То же обращение Синдзо Абэ направил главе Монголии Халтмаагийну Баттулге и олимпийскому чемпиону, дзюдоисту Ясухиро Ямасито.

— У президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо. Я хочу сказать, что президент (Монголии. — Прим. ред.) Баттулга тоже имеет чёрный пояс. В этой связи я не могу не обратиться с предложением к ещё одному обладателю чёрного пояса — это золотой медалист Олимпийских игр Ясухиро Ямасито, он обладатель восьмого дана, — заявил Абэ.

По мнению премьер-министра Японии, организацией показательных выступлений с участием Путина и Баттулге может заняться Ясухиро Ямасито. Впрочем, сам Сидзо Абэ заявил, что хотел бы воздержаться от участия в поединках.