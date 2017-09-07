Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 09:17

В Steam появятся графики со статистикой отзывов

Скриншот видео KaanLog

Скриншот видео KaanLog

Информацией о нововведении в сервисе компании Valve поделился ресурс Steam Database.

Компания Valve добавит графики статистики отзывов на страницы игр в Steam. В том числе появится распределение отзывов по языкам.

image

Valve добавит графики со статистикой отзывов Steam

Скриншот видео KaanLog

Разработчики ещё не завершили работу над новым интерфейсом. Изменения, скорее всего, вступят в силу после крупного обновления — о нём стало известно ещё летом.

Напомним, Valve планирует серьёзно изменить функционал и внешний вид своего сервиса.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar