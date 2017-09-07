В Steam появятся графики со статистикой отзывов
Информацией о нововведении в сервисе компании Valve поделился ресурс Steam Database.
Компания Valve добавит графики статистики отзывов на страницы игр в Steam. В том числе появится распределение отзывов по языкам.
Valve добавит графики со статистикой отзывов Steam
Разработчики ещё не завершили работу над новым интерфейсом. Изменения, скорее всего, вступят в силу после крупного обновления — о нём стало известно ещё летом.
Напомним, Valve планирует серьёзно изменить функционал и внешний вид своего сервиса.