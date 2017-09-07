В Steam появятся графики со статистикой отзывов

Компания Valve добавит графики статистики отзывов на страницы игр в Steam. В том числе появится распределение отзывов по языкам.

Разработчики ещё не завершили работу над новым интерфейсом. Изменения, скорее всего, вступят в силу после крупного обновления — о нём стало известно ещё летом.