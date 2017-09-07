Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 09:39

Руководитель Pokemon Company ожидал провала Nintendo Switch

Фото &copy; Pok&eacute;mon

Фото © Pokémon

По мнению Цунэкадзы Исихары, гибридная консоль будет слабо продаваться в эпоху смартфонов.

Исполнительный директор Pokemon Company Цунэкадзу Исихара рассказал, что скептично относился к идее Nintendo Switch ещё в самом начале. До того как консоль поступила в продажу, он сказал Nintendo, что эта идея не увенчается успехом.

image

Глава Pokemon Company не верил в успех Nintendo Switch

Фото © Pokémon

Теперь Цунэкадзу Исихара видит большой потенциал Switch. Он всё равно считает, что консоль должна привлечь более широкую аудиторию.

Pokemon Company занимается разработкой ролевй игры Pocket Monster для Nintendo Switch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • nintendo
  • pokemon
  • nintendoswitch
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar