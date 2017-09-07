Руководитель Pokemon Company ожидал провала Nintendo Switch
По мнению Цунэкадзы Исихары, гибридная консоль будет слабо продаваться в эпоху смартфонов.
Исполнительный директор Pokemon Company Цунэкадзу Исихара рассказал, что скептично относился к идее Nintendo Switch ещё в самом начале. До того как консоль поступила в продажу, он сказал Nintendo, что эта идея не увенчается успехом.
Глава Pokemon Company не верил в успех Nintendo Switch
Теперь Цунэкадзу Исихара видит большой потенциал Switch. Он всё равно считает, что консоль должна привлечь более широкую аудиторию.
Pokemon Company занимается разработкой ролевй игры Pocket Monster для Nintendo Switch.