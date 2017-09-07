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Опубликовано 7 сентября 2017, 09:58

Украинская студия работает над симулятором индейца

Действие игры происходить будет в прериях. Разработчики проекта обещают открытый мир.

Фото &copy; GAME LABS

Фото © GAME LABS

Студия Game Labs анонсировала новую игру — This Land is My Land. В описании сказано, что стелс в условиях открытого мира, который будет изменяться и генерироваться заново при запуске новой игры.

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This Land is My Land — симулятор индейца от украинской студии Game Labs

Фото © GAME LABS

Разработчики обещают одиночные задания и кампанию. This Land is My Land — однопользовательская игра с видом от третьего лица. Сюжет развивается на Диком Западе.

This Land is My Land находится в ранней стадии разработки. Офис студии находится в Киеве.

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Сергей Сурепин
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