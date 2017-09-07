Украинская студия работает над симулятором индейца
Действие игры происходить будет в прериях. Разработчики проекта обещают открытый мир.
Студия Game Labs анонсировала новую игру — This Land is My Land. В описании сказано, что стелс в условиях открытого мира, который будет изменяться и генерироваться заново при запуске новой игры.
This Land is My Land — симулятор индейца от украинской студии Game Labs
Разработчики обещают одиночные задания и кампанию. This Land is My Land — однопользовательская игра с видом от третьего лица. Сюжет развивается на Диком Западе.
This Land is My Land находится в ранней стадии разработки. Офис студии находится в Киеве.