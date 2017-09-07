Путин рассказал о пользе своей дипломной работы

По словам российского лидера, знания, полученные во время написания дипломной работы, помогают ему до сих пор.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что его дипломная работа, посвящённая вопросу возобновления ресурсной базы Калининградской области, помогает ему и в настоящее время. Как отметил глава государства, материал был написан ещё в годы его службы в Санкт-Петербурге.

— Я писал по ресурсной базе свою работу. На примере возобновления ресурсной базы Калининградской области, когда ещё работал в Санкт-Петербурге. О планировании этой работы. Эти наработки в комплексе с тем, что происходит в реальной жизни, должны помогать, во всяком случае, мне до сих пор помогают, — рассказал Путин.