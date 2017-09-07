Авторы Rainbow Six Siege исправили серьёзную ошибку в игре
Ранее в шутере можно было без каких-либо ограничений лечить собственных союзников.
Компания Ubisoft выпустила новое обновление для Rainbow Six Siege. Разработчики исправили ошибку, которая позволяла оперативнику Doc без ограничений восстанавливать здоровье своих союзников.
Ubisoft исправила серьёзную ошибку в Rainbow Six Siege
С помощью уже устранённой ошибки команда с медиком могла оставаться в течение всего матча бессмертной. Ошибку разработчики нашли в начале августа 2017 года.
Последнее обновление для Rainbow Six Siege вышло 5 сентября. Оно получило название "Кровавая орхидея".