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Опубликовано 7 сентября 2017, 10:17

Авторы Rainbow Six Siege исправили серьёзную ошибку в игре

Ранее в шутере можно было без каких-либо ограничений лечить собственных союзников.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Ubisoft

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

Компания Ubisoft выпустила новое обновление для Rainbow Six Siege. Разработчики исправили ошибку, которая позволяла оперативнику Doc без ограничений восстанавливать здоровье своих союзников.

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Ubisoft исправила серьёзную ошибку в Rainbow Six Siege

Скриншот видео youtube.com/Ubisoft

С помощью уже устранённой ошибки команда с медиком могла оставаться в течение всего матча бессмертной. Ошибку разработчики нашли в начале августа 2017 года.

Последнее обновление для Rainbow Six Siege вышло 5 сентября. Оно получило название "Кровавая орхидея".

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Сергей Сурепин
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