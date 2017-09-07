Авторы Rainbow Six Siege исправили серьёзную ошибку в игре

Компания Ubisoft выпустила новое обновление для Rainbow Six Siege. Разработчики исправили ошибку, которая позволяла оперативнику Doc без ограничений восстанавливать здоровье своих союзников.

С помощью уже устранённой ошибки команда с медиком могла оставаться в течение всего матча бессмертной. Ошибку разработчики нашли в начале августа 2017 года.