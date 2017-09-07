Авторы карточной игры "Уно" выпустили версию для дальтоников
С момента выхода оригинальной версии игры прошло 46 лет. Теперь доступен для покупки новый набор.
Авторы карточной игры "Уно" выпустили версию для дальтоников. Колода получила название Uno ColorADD и продаётся за 5,99 доллара (345 рублей).
Карточная игра "Уно" получила версию для дальтоников
Фото: © Wikipedia
На картах авторы игры изобразили специальные символы, которые обозначают все основные цвета. Новая версия получила своё название в честь помогающей людям с дальтонизмом организации ColorADD.
Обозначения на картах — часть кодировки, которую придумали сотрудники компании. Игру "Уно" запатентовал в 1971 году американец Мерл Роббинсон.