С момента выхода оригинальной версии игры прошло 46 лет. Теперь доступен для покупки новый набор.

Авторы карточной игры "Уно" выпустили версию для дальтоников. Колода получила название Uno ColorADD и продаётся за 5,99 доллара (345 рублей).

Карточная игра "Уно" получила версию для дальтоников Фото: © Wikipedia

На картах авторы игры изобразили специальные символы, которые обозначают все основные цвета. Новая версия получила своё название в честь помогающей людям с дальтонизмом организации ColorADD.