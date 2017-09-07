Слуцкий: Могу петь и танцевать без водки!

46-летний российский специалист, возглавляющий английский "Халл Сити", рассказал Daily Mail, что сделает в случае выхода его команды в Английскую премьер-лигу.

— Я не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя. Если мы сможем выйти и подняться в классе, то я зачитаю рэп и станцую, — признался Леонид Слуцкий.