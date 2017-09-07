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Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 12:12

Слуцкий: Могу петь и танцевать без водки!

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;twitter.com/@HullCity

Фото © twitter.com/@HullCity

46-летний российский специалист, возглавляющий английский "Халл Сити", рассказал Daily Mail, что сделает в случае выхода его команды в Английскую премьер-лигу.

— Я не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя. Если мы сможем выйти и подняться в классе, то я зачитаю рэп и станцую, — признался Леонид Слуцкий.

Напомним, что с нынешнего сезона экс-наставник московского ЦСКА и сборной России возглавляет "Халл Сити", который выступает в чемпионшипе.

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Галина Глазко
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