Путин пригласил Абэ на Петербургский экономический форум в 2018 году
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева). Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев
Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран развивается усиленными темпами и уже выходит за пределы Дальнего Востока.
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке глава РФ пригласил японскую делегацию принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем году.
— Хочу вас ещё раз поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали на Восточный экономический форум. Будем рады видеть вас на Петербургском экономическом форуме весной следующего года, — заявил Владимир Путин.
Российский президент также отметил, что год от года растёт торговый оборот России и Японии. Например, только в первом полугодии рост составил более 16%. А в настоящий момент на территории РФ находится 270 японских компаний. Всё это свидетельствует о том, что сотрудничество бизнеса и правительств двух стран давно вышло за пределы Дальнего Востока.