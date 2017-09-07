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Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 10:04

Путин пригласил Абэ на Петербургский экономический форум в 2018 году

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева). Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева). Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран развивается усиленными темпами и уже выходит за пределы Дальнего Востока.

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке глава РФ пригласил японскую делегацию принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем году.

— Хочу вас ещё раз поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали на Восточный экономический форум. Будем рады видеть вас на Петербургском экономическом форуме весной следующего года, — заявил Владимир Путин.

Российский президент также отметил, что год от года растёт торговый оборот России и Японии. Например, только в первом полугодии рост составил более 16%. А в настоящий момент на территории РФ находится 270 японских компаний. Всё это свидетельствует о том, что сотрудничество бизнеса и правительств двух стран давно вышло за пределы Дальнего Востока.

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Алексей Гладких
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