Путин пригласил Абэ на Петербургский экономический форум в 2018 году

Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран развивается усиленными темпами и уже выходит за пределы Дальнего Востока.

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке глава РФ пригласил японскую делегацию принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем году.

— Хочу вас ещё раз поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали на Восточный экономический форум. Будем рады видеть вас на Петербургском экономическом форуме весной следующего года, — заявил Владимир Путин.