"У кого что болит". Поклонская ответила насчёт "сексуальной неудовлетворённости"

Ранее Владимир Жириновский заявил, что её деятельность в отношении фильма "Матильда" связана с неустроенностью в личной жизни.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о её "сексуальной неудовлетворённости".

— Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о сексуальной неудовлетворённости. У кого что болит? — цитирует её слова РБК. — Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения ниже пояса.

По словам Поклонской, Жириновский "не угадал", сделав такое предположение, и выразила мнение, что во время царствования Николая II первый же русский офицер вызвал бы политика на дуэль за оскорбление дамы и недостойное мужчины поведение.