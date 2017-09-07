"У кого что болит". Поклонская ответила насчёт "сексуальной неудовлетворённости"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Ранее Владимир Жириновский заявил, что её деятельность в отношении фильма "Матильда" связана с неустроенностью в личной жизни.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о её "сексуальной неудовлетворённости".
— Я — о махинациях с использованием государственных денег, а мне — о сексуальной неудовлетворённости. У кого что болит? — цитирует её слова РБК. — Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения ниже пояса.
По словам Поклонской, Жириновский "не угадал", сделав такое предположение, и выразила мнение, что во время царствования Николая II первый же русский офицер вызвал бы политика на дуэль за оскорбление дамы и недостойное мужчины поведение.
6 сентября в эфире программы A-Team на радиостанции "Эхо Москвы" лидер ЛДПР, говоря о действиях Поклонской в отношении фильма "Матильда", заявил, что везде, где есть какие-то действия в искусстве, политике, творчестве, есть сексуальная неудовлетворённость. Помимо того, Жириновский назвал императора подкаблучником и пообещал поговорить с Поклонской.