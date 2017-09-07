Президенты России, Японии и Монголии заложили "капсулу времени" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин (слева), премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (справа налево). Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
Капсула с посланием потомкам была заложена на месте будущего Международного дворца единоборств.
Во Владивостоке стартовало строительство Международного дворца единоборств, где одним из главных направлений станет дзюдо. Строительство началось с церемонии закладки "капсулы времени" с посланием потомкам. Капсулу заложили президенты России и Монголии, а также премьер-министр Японии.
— В знак безмерного уважения к дзюдо, его истории и традициям, нашего общего стремления наращивать взаимодействие России, Японии и Монголии президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга передали эту капсулу на вечное хранение, — говорится в тексте послания.
Подписавшиеся под документом главы стран также отметили, что дзюдо — это больше чем спорт, это особая философия и образ жизни.
— Основатель "мягкого пути" (перевод японского слова "дзюдо") Дзигоро Кано считал одним из главных качеств дзюдоиста стремление к саморазвитию. "Неважно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера". И это правило, как и другие идеи дзюдо, не теряет своей актуальности, передаётся из поколения в поколение, объединяя страны и народы, — говорится в тексте, подписанном Путиным, Абэ и Баттулга.