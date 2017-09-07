Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 15:48

Rockstar переиздаст детективную игру L.A. Noire для новых консолей

Фото &copy; Rockstar New England

Фото © Rockstar New England

Издатель Rockstar анонсировал сразу несколько обновлённых версий детектива L.A. Noire.

Детективный экшен L.A. Noire, выпущенный Rockstar в 2011 году, получит обновлённые версии для современных консолей. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

image

Rockstar переиздаст детективную игру L.A. Noire для новых консолей

Фото © Rockstar New England

Для консолей PS4 и Xbox One разработчики обещают выпустить оригинальную игру со всем дополнительным контентом и множеством графических улучшений. На Nintendo Switch появится оригинальная L.A. Noire, но с поддержкой управления жестами и с помощью сенсорного экрана консоли. Также Rockstar выпустит сборник L.A. Noire: The VR Case Files, в который войдёт семь миссий из оригинальной игры, адаптированных для шлема виртуальной реальности HTC VIVE.

Все обновлённые версии L.A. Noire выйдут уже 14 ноября.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • Виртуальная реальность
  • xboxone
  • htcvive
  • rockstar
  • nintendoswitch
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar