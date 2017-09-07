Игроки Destiny 2 испытывают массовые проблемы с подключением к серверам

7 августа многие обладатели копий Destiny 2 на PS4 заявили , что не могут подключиться к игровым серверам. Проблема оказалась глобальной, хотя и затронула не всех пользователей.

По словам игроков, при попытке выбрать своего персонажа в Destiny 2 выдаётся ошибка, сообщающая о потере соединения с сервером. При этом пока не удалось установить, что именно вызывает неполадку: о ней сообщили как пользователи на обычной PS4, так и владельцы PS4 Pro. Bungie заявила, что в курсе проблемы и сейчас работает над её решением.

Destiny 2 уже доступна на PS4 и Xbox One.