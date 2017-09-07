Игроки Destiny 2 испытывают массовые проблемы с подключением к серверам
Игроки онлайн-шутера Destiny 2 на консолях PS4 пожаловались на ошибку при попытке подключения игры к Сети.
7 августа многие обладатели копий Destiny 2 на PS4 заявили, что не могут подключиться к игровым серверам. Проблема оказалась глобальной, хотя и затронула не всех пользователей.
Игроки Destiny 2 испытывают массовые проблемы с подключением к серверам
Фото: © Eurogamer.net
По словам игроков, при попытке выбрать своего персонажа в Destiny 2 выдаётся ошибка, сообщающая о потере соединения с сервером. При этом пока не удалось установить, что именно вызывает неполадку: о ней сообщили как пользователи на обычной PS4, так и владельцы PS4 Pro. Bungie заявила, что в курсе проблемы и сейчас работает над её решением.
Destiny 2 уже доступна на PS4 и Xbox One.