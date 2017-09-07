Демоверсия Forza Motorsport 7 выйдет в сентябре

Демоверсия Forza Motorsport 7 будет доступна для игроков на Windows 10 и Xbox One уже 19 сентября. Она будет включать в себя три гонки: в Дубае, немецком Нюрбургринге и Италии.

Также в демоверсии будет предусмотрена детальная настройка уровня сложности, которая поможет игрокам адаптировать Forza Motorsport 7 под себя.

Forza Motorsport 7 выйдет на Xbox One и компьютерах с Windows 10 уже 3 октября. Обладатели ультимативного издания смогут играть на несколько дней раньше, 29 сентября.