Ubisoft планирует выпустить всего 100 оперативников для Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft рассказала про свои долгосрочные планы на поддержку командного шутера Rainbow Six Siege.
По словам Ubisoft, шутер Rainbow Six Siege получит в общем счёте 100 оперативников — так в нём называются персонажи, которыми управляют игроки.
Ubisoft планирует выпустить всего 100 оперативников для Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege вышла в декабре 2015 года, сейчас в ней доступны 30 оперативников. Исходя из этого можно понять, что Ubisoft планирует поддерживать игру ещё много лет. Недавно компания сообщила, что проект набрал более 20 миллионов зарегистрированных игроков.
Rainbow Six Siege доступна на PC, PS4 и Xbox One.