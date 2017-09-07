Ubisoft планирует выпустить всего 100 оперативников для Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege вышла в декабре 2015 года, сейчас в ней доступны 30 оперативников. Исходя из этого можно понять, что Ubisoft планирует поддерживать игру ещё много лет. Недавно компания сообщила, что проект набрал более 20 миллионов зарегистрированных игроков.

Rainbow Six Siege доступна на PC, PS4 и Xbox One.