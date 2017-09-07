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Регион
Опубликовано 7 сентября 2017, 17:11

Японский магазин продаёт Xbox One S как плеер Ultra HD Blu-ray

Пользователи Сети обсуждают фотографию витрины японского магазина, придумавшего оригинальный способ продать Xbox One S.

Магазин сети Bic Camera на станции Юракутё в Японии сделал стенд, который рекламирует игровую консоль Xbox One S главным образом в качестве дешёвого плеера Ultra HD Blu-ray для просмотра фильмов.

Надписи на японском пытаются привлечь внимание покупателей, сообщая об очень низкой цене и выгоде данной покупки. И только в качестве бонуса магазин подаёт главную функцию консоли — запуск видеоигр. Пользователи социальный сетей сочли эти фотографии смешными, поскольку в Японии Xbox One продаётся чрезвычайно плохо. За прошлую неделю, к примеру, по всей стране было продано всего 63 консоли.

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Японский магазин продаёт Xbox One S как Ultra HD Blu-ray плеер

Фото: Wikipedia/Natweb95

Возможно, продажи устройства поднимутся хотя бы до сотни в неделю, если продавать его как неплохой медиаплеер.

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Станислав Погорский
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