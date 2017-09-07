Японский магазин продаёт Xbox One S как плеер Ultra HD Blu-ray
Пользователи Сети обсуждают фотографию витрины японского магазина, придумавшего оригинальный способ продать Xbox One S.
Магазин сети Bic Camera на станции Юракутё в Японии сделал стенд, который рекламирует игровую консоль Xbox One S главным образом в качестве дешёвого плеера Ultra HD Blu-ray для просмотра фильмов.
Desperation: selling the Xbox one S as a movie player pic.twitter.com/hT7NIx1KIM— Gaijinhunter (@aevanko) 7 сентября 2017 г.
Надписи на японском пытаются привлечь внимание покупателей, сообщая об очень низкой цене и выгоде данной покупки. И только в качестве бонуса магазин подаёт главную функцию консоли — запуск видеоигр. Пользователи социальный сетей сочли эти фотографии смешными, поскольку в Японии Xbox One продаётся чрезвычайно плохо. За прошлую неделю, к примеру, по всей стране было продано всего 63 консоли.
Японский магазин продаёт Xbox One S как Ultra HD Blu-ray плеер
Фото: Wikipedia/Natweb95
Возможно, продажи устройства поднимутся хотя бы до сотни в неделю, если продавать его как неплохой медиаплеер.