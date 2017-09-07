Помощь от фонда Кадырова в Мьянме получат около 15 тысяч человек

Глава ЧР Рамзан Кадыров сообщил, что беженцы, находящиеся в стихийных лагерях в штате Ракхайн на границе с Бангладеш, с пятницы начнут получать продукты, а в начале октября — одежду.

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова начинает поставки гуманитарной помощи в Мьянму. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в "Инстаграме". Он отметил, что в начале октября помощь фонда получат около 15 тыс. человек.

— Сегодня мой представитель Зияд Сабсаби посетил стихийные лагеря в 10 километрах от границы между Бангладеш и Мьянмой — в этом месте находится до 160 тысяч человек. Завтра фонд Кадырова начнёт поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду десять тысяч детей и пять тысяч взрослых, — сообщил глава ЧР.

— Рохинджа не война нужна, они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги, миллионный митинг довёл до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию, — написал Кадыров.