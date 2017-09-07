Помощь от фонда Кадырова в Мьянме получат около 15 тысяч человек
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Глава ЧР Рамзан Кадыров сообщил, что беженцы, находящиеся в стихийных лагерях в штате Ракхайн на границе с Бангладеш, с пятницы начнут получать продукты, а в начале октября — одежду.
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова начинает поставки гуманитарной помощи в Мьянму. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в "Инстаграме". Он отметил, что в начале октября помощь фонда получат около 15 тыс. человек.
— Сегодня мой представитель Зияд Сабсаби посетил стихийные лагеря в 10 километрах от границы между Бангладеш и Мьянмой — в этом месте находится до 160 тысяч человек. Завтра фонд Кадырова начнёт поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду десять тысяч детей и пять тысяч взрослых, — сообщил глава ЧР.
Ассаламу алайкум! @fond_kadyrova РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова начал процесс реального оказания помощи беженцам из штата Аракан. С завтрашнего дня они начнут получать продукты питания. Сегодня мой представитель Зияд Сабсаби посетил стихийные лагеря в 10 км от границы между Бангладеш и Мьянмой. Ситуацию он назвал исключительно трагической. В этом месте находятся до 160 тыс человек. Люди практически расположились вдоль дорог и в лесу. Лагеря не имеют администрацию. Все вопросы приходится обсуждать с старейшинами. Обездоленные и измученные люди нуждаются во всём - палатках, одеялах, одежде, лекарствах, продуктах питания. Медлить в этом вопросе нельзя. Сабсаби встретился с фактическим руководством лагерей - старейшинами, побывал в представительстве УВКБ @unitednations ООН. Завтра @fond_kadyrova РОФ начнёт поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду 10 тыс детей и пять тыс взрослых. Ситуация в Аракане нуждается в немедленной реакции международного сообщества. Первые шаги уже делаются. После митингов в Москве и Грозном к этой проблеме обратили внимание во многих странах мира. На первом этапе важно остановить насилие, далее нужно искать пути окончательного решения проблемы. Пользуясь случаем, ещё раз напоминаю, что всякие разговоры о неких добровольцах, откуда бы их не хотели туда отправить, носят ярко выраженный провокационный характер. Рохинджи не война нужна. Они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги. Миллионный митинг довёл до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию. Да смилостивится Аллах над обездоленными! #Кадыров #Россия #Чечня #Мьянма #Бангладеш
— Рохинджа не война нужна, они нуждаются в политической поддержке в установлении мира. Не нужны и дополнительные митинги, миллионный митинг довёл до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию, — написал Кадыров.
Напомним, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков. В столкновениях, как сообщают СМИ, погибают и мирные жители. Согласно последним данным, с разных сторон лишились жизни уже около 400 человек.