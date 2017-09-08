Авторы Nioh анонсировали последнее дополнение
Фото © From Software
Разработчики из Team Ninja приняли решение завершить историю Dark Souls про самураев.
Студия Team Ninja анонсировала последнее дополнение к Nioh. Оно получило название "Конец кровопролитию".
"Конец кровопролитию" — заключительное дополнение к Nioh
Фото © From Software
Сюжетное дополнение станет прямым продолжением "Чести и дерзости". В нём мирные переговоры Тоётоми и Токугавы покончили с зимней осадой Осаки. Теперь Уильям должен будет сразиться в финальной схватке.
Дополнение "Конец кровопролитию" к Nioh выйдет 26 сентября. Владельцы сезонного пропуска получат его бесплатно.