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Опубликовано 8 сентября 2017, 11:33

Авторы Nioh анонсировали последнее дополнение

Фото &copy; From Software

Фото © From Software

Разработчики из Team Ninja приняли решение завершить историю Dark Souls про самураев.

Студия Team Ninja анонсировала последнее дополнение к Nioh. Оно получило название "Конец кровопролитию".

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"Конец кровопролитию" — заключительное дополнение к Nioh

Фото © From Software

Сюжетное дополнение станет прямым продолжением "Чести и дерзости". В нём мирные переговоры Тоётоми и Токугавы покончили с зимней осадой Осаки. Теперь Уильям должен будет сразиться в финальной схватке.

Дополнение "Конец кровопролитию" к Nioh выйдет 26 сентября. Владельцы сезонного пропуска получат его бесплатно.

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Сергей Сурепин
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