Сложность в South Park: The Fractured But Whole зависит от цвета кожи персонажа
Фото © Ubisoft
По словам разработчиков игры, этот аспект не будет влиять на внутриигровые сражения.
Ubisoft раскрыла новые подробности South Park: The Fractured But Whole. По словам разработчиков, уровень сложности в игре будет привязан к цвету кожи — чем темнее герой, тем сложнее будет прохождение.
Цвет кожи будет влиять на сложность в South Park: The Fractured But Whole
Фото © Ubisoft
Таким образом, за персонажа, который будет представлять национальные меньшинства, можно будет поиграть лишь в том случае, если игрок захочет увеличить уровень сложности. По словам разработчиков, от уровня сложности будет зависеть, сколько денег получит персонаж и как с ним будут разговаривать на протяжении игры.
South Park: The Fractured But Whole выйдет 17 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.