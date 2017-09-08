Сложность в South Park: The Fractured But Whole зависит от цвета кожи персонажа

Ubisoft раскрыла новые подробности South Park: The Fractured But Whole. По словам разработчиков, уровень сложности в игре будет привязан к цвету кожи — чем темнее герой, тем сложнее будет прохождение.

Таким образом, за персонажа, который будет представлять национальные меньшинства, можно будет поиграть лишь в том случае, если игрок захочет увеличить уровень сложности. По словам разработчиков, от уровня сложности будет зависеть, сколько денег получит персонаж и как с ним будут разговаривать на протяжении игры.