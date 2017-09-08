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Опубликовано 8 сентября 2017, 11:11

Сложность в South Park: The Fractured But Whole зависит от цвета кожи персонажа

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

По словам разработчиков игры, этот аспект не будет влиять на внутриигровые сражения.

Ubisoft раскрыла новые подробности South Park: The Fractured But Whole. По словам разработчиков, уровень сложности в игре будет привязан к цвету кожи — чем темнее герой, тем сложнее будет прохождение.

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Цвет кожи будет влиять на сложность в South Park: The Fractured But Whole

Фото © Ubisoft

Таким образом, за персонажа, который будет представлять национальные меньшинства, можно будет поиграть лишь в том случае, если игрок захочет увеличить уровень сложности. По словам разработчиков, от уровня сложности будет зависеть, сколько денег получит персонаж и как с ним будут разговаривать на протяжении игры.

South Park: The Fractured But Whole выйдет 17 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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