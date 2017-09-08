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Опубликовано 8 сентября 2017, 10:47

"Ведьмак-3" получит поддержку PS4 Pro

Фото &copy; CD Projekt RED

Фото © CD Projekt RED

Обновление для консоли Xbox One X выйдет в этом году, но позже версии для консоли от Sony.

Студия CD Projekt RED изначально не планировала выпускать обновление для третьего "Ведьмака", чтобы адаптировать игру под PS4 Pro и Xbox One X. Но после анонса последней консоли разработчики изменили своё решение.

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"Ведьмак-3" выйдет на PS4 Pro и Xbox One X

Фото © CD Projekt RED

Версия для PS4 Pro получит поддержку 4K-разрешения и улучшенную графику. Обновление выйдет в ближайшее время — точной даты релиза пока нет.

Версия для Xbox One X выйдет до конца 2017 года.

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Сергей Сурепин
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