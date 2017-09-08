"Ведьмак-3" получит поддержку PS4 Pro

Обновление для консоли Xbox One X выйдет в этом году, но позже версии для консоли от Sony.

Студия CD Projekt RED изначально не планировала выпускать обновление для третьего "Ведьмака", чтобы адаптировать игру под PS4 Pro и Xbox One X. Но после анонса последней консоли разработчики изменили своё решение.

"Ведьмак-3" выйдет на PS4 Pro и Xbox One X Фото © CD Projekt RED

Версия для PS4 Pro получит поддержку 4K-разрешения и улучшенную графику. Обновление выйдет в ближайшее время — точной даты релиза пока нет.