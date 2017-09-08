Blizzard открывает собственную киберспортивную арену
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC
В скором времени на новой площадке разработчики будут проводить собственные турниры.
Blizzard заявила, что в ближайшее время в Лос-Анджелесе появится собственная арена компании. Она получила название The Blizzard Arena Los Angeles.
У Blizzard появится собственная арена для проведения киберспортивных соревнований
Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC
Арена расположена на территории Burbank Studios, рядом со студиями Warner Bros. Она откроется уже 7 октября одновременно со стартом плей-офф первого сезона лиги Overwatch Contenders. Также там будут проходить соревнования по Heroes of the Storm и Hearthstone.
Пока не известно, откажется компания Blizzard от проведения турниров на сторонних площадках или нет.