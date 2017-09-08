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Опубликовано 8 сентября 2017, 10:21

Blizzard открывает собственную киберспортивную арену

Фото &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC

В скором времени на новой площадке разработчики будут проводить собственные турниры.

Blizzard заявила, что в ближайшее время в Лос-Анджелесе появится собственная арена компании. Она получила название The Blizzard Arena Los Angeles.

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У Blizzard появится собственная арена для проведения киберспортивных соревнований

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC

Арена расположена на территории Burbank Studios, рядом со студиями Warner Bros. Она откроется уже 7 октября одновременно со стартом плей-офф первого сезона лиги Overwatch Contenders. Также там будут проходить соревнования по Heroes of the Storm и Hearthstone.

Пока не известно, откажется компания Blizzard от проведения турниров на сторонних площадках или нет.

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Сергей Сурепин
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