Фанаты World of Warcraft выкупили списанные серверы игры

Компания Blizzard уже давно продала компьютеры. В руки фанатов они попали относительно недавно.

Фанаты World of Warcraft рассказали, что в течение длительного времени они искали серверные ячейки. Спустя несколько лет им удалось найти несколько экземпляров по вменяемой цене.

Поклонники World of Warcraft купили старые серверы с игрой Скриншот видео youtube.com/World of Warcraft RU

С необходимостью обновления мощностей компания Blizzard столкнулась в 2012 году, спустя восемь лет с момента выхода первой версии игры World of Warcraft. Разработчики продали 300 серверов.