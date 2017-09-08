Фанаты World of Warcraft выкупили списанные серверы игры
Компания Blizzard уже давно продала компьютеры. В руки фанатов они попали относительно недавно.
Фанаты World of Warcraft рассказали, что в течение длительного времени они искали серверные ячейки. Спустя несколько лет им удалось найти несколько экземпляров по вменяемой цене.
Поклонники World of Warcraft купили старые серверы с игрой
С необходимостью обновления мощностей компания Blizzard столкнулась в 2012 году, спустя восемь лет с момента выхода первой версии игры World of Warcraft. Разработчики продали 300 серверов.
Фанаты не сообщили, сколько им пришлось потратить на покупку серверов. Если сравнивать с подобными современными конфигурациями, то стоимость одной такой модели составляет 15 тысяч долларов.