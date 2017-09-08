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Опубликовано 8 сентября 2017, 09:56

Фанаты World of Warcraft выкупили списанные серверы игры

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/World of Warcraft RU

Скриншот видео youtube.com/World of Warcraft RU

Компания Blizzard уже давно продала компьютеры. В руки фанатов они попали относительно недавно.

Фанаты World of Warcraft рассказали, что в течение длительного времени они искали серверные ячейки. Спустя несколько лет им удалось найти несколько экземпляров по вменяемой цене.

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Поклонники World of Warcraft купили старые серверы с игрой

Скриншот видео youtube.com/World of Warcraft RU

С необходимостью обновления мощностей компания Blizzard столкнулась в 2012 году, спустя восемь лет с момента выхода первой версии игры World of Warcraft. Разработчики продали 300 серверов.

Фанаты не сообщили, сколько им пришлось потратить на покупку серверов. Если сравнивать с подобными современными конфигурациями, то стоимость одной такой модели составляет 15 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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