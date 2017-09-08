Без собак и чулок. Алексей Панин запустил новостное шоу на YouTube

Судя по первому выпуску передачи, это новостное шоу для подростков. Похоже, что мы получили новый генератор мемов. Кстати, в конце выпуска Алексей Панин воплотил в жизнь один из самых популярных мемов с ним — проехался на гироскутере с вейпом и спиннером.

"Панин выглядит до дьявола органично в формате ютуба, что редкость для людей "из телека" (Шац, Дудь, Дружко, Малахов, Невзоров пока только пробуют маленькими шагами, и не оч угадывают. А вот Леха с разбега и стопроцентное попадание). Даже тонны мата будто бы на своем месте. 2) Наглядный урок по тому, как медиа-персоне следует отрабатывать негатив. Действительно, на фоне всех рассказанных новостей его выходки выглядят невинными шалостями. Мол, про меня все и так все знают. Давайте посмотрим на то, что меня окружает. 3) Сам формат шоу очень дерзкий, Дружко как раз подобного и не хватало, — пишет один из пользователей (Орфография и пунктуация автора комментария сохранены).