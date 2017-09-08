Авторы Secret World Legends выпустили новый рейд

Новое подземелье расположилось в виртуальной копии Нью-Йорка, прямо под Таймс-сквер. Там игроки сразятся с гигантским боссом — попасть к нему смогут только персонажи 50 уровня и выше. Также в игре появилось множество новых боссов, которых можно вызвать с помощью специальных предметов, выпадающих из противников.