Авторы Secret World Legends выпустили новый рейд
Разработчики онлайн-игры Secret World Legends из норвежской студии Funcom выпустили масштабное обновление.
Студия Funcom поделилась трейлером обновления для Secret World Legends, которое добавило в игру рейд, рассчитанный на 10 человек.
Новое подземелье расположилось в виртуальной копии Нью-Йорка, прямо под Таймс-сквер. Там игроки сразятся с гигантским боссом — попасть к нему смогут только персонажи 50 уровня и выше. Также в игре появилось множество новых боссов, которых можно вызвать с помощью специальных предметов, выпадающих из противников.
Авторы Secret World Legends выпустили новый рейд
Secret World Legends является перезапущенной версией старой онлайн-игры The Secret World. Серверы новой игры заработали в июне этого года.