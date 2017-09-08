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Опубликовано 8 сентября 2017, 16:09

Авторы Secret World Legends выпустили новый рейд

Разработчики онлайн-игры Secret World Legends из норвежской студии Funcom выпустили масштабное обновление.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Funcom

Скриншот видео youtube.com/Funcom

Студия Funcom поделилась трейлером обновления для Secret World Legends, которое добавило в игру рейд, рассчитанный на 10 человек.

Новое подземелье расположилось в виртуальной копии Нью-Йорка, прямо под Таймс-сквер. Там игроки сразятся с гигантским боссом — попасть к нему смогут только персонажи 50 уровня и выше. Также в игре появилось множество новых боссов, которых можно вызвать с помощью специальных предметов, выпадающих из противников.

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Авторы Secret World Legends выпустили новый рейд

Скриншот видео youtube.com/Funcom

Secret World Legends является перезапущенной версией старой онлайн-игры The Secret World. Серверы новой игры заработали в июне этого года.

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Станислав Погорский
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