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Опубликовано 8 сентября 2017, 16:34

Авторы Destiny 2 поделились расписанием игры на сентябрь

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/destinygame

Скриншот видео youtube.com/destinygame

Студия Bungie опубликовала расписание обновлений, которые ждут игроков Destiny 2 в сентябре.

Bungie показала график обновлений Destiny 2 на первый месяц после релиза.

Каждую неделю будет меняться ночной страйк — одно из главных занятий для высокоуровневых игроков, требующее недюжинных игровых навыков для прохождения. Уже 13 сентября самые смелые смогут попробовать пройти рейд, в конце которого их будет ждать самый мощный босс игры. В этот же день серверы Destiny 2 впервые посетит Зур, таинственный торговец легендарных предметов экипировки. Наконец, 26 сентября в игре появится режим под названием Faction Rally — вероятно, это гоночные испытания.

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Авторы Destiny 2 поделились расписанием игры на сентябрь

Скриншот видео youtube.com/destinygame

Destiny 2 уже доступна на PS4 и Xbox One. Выход PC-версии состоится 24 октября этого года.

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Станислав Погорский
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