Авторы Destiny 2 поделились расписанием игры на сентябрь

Bungie показала график обновлений Destiny 2 на первый месяц после релиза.

Каждую неделю будет меняться ночной страйк — одно из главных занятий для высокоуровневых игроков, требующее недюжинных игровых навыков для прохождения. Уже 13 сентября самые смелые смогут попробовать пройти рейд, в конце которого их будет ждать самый мощный босс игры. В этот же день серверы Destiny 2 впервые посетит Зур, таинственный торговец легендарных предметов экипировки. Наконец, 26 сентября в игре появится режим под названием Faction Rally — вероятно, это гоночные испытания.