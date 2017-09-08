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Регион
Опубликовано 8 сентября 2017, 16:52

Сумма пожертвований на разработку Star Citizen превысила 159 миллионов долларов

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Star Citizen

Скриншот видео youtube.com/Star Citizen

Разработчики научно-фантастической онлайн-игры Star Citizen поделились новым трейлером проекта.

Студия Cloud Imperuum Games выпустила новый трейлер космического симулятора Star Citizen. Ролик целиком посвящён кораблю Drake Dragonfly, который появится в игре вместе с обновлением версии 3.0.

Вместе с тем сумма пожертвований игроков на разработку Star Citizen превысила 159 миллионов долларов. Всего в проект вложились 1 872 797 человек. Хотя игра уже много лет находится в активной разработке, интерес к Star Citizen до сих пор продолжает расти.

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Сумма пожертвований на разработку Star Citizen превысила 159 миллионов долларов

Скриншот видео youtube.com/Star Citizen

Star Citizen всё ещё не имеет ориентировочной даты выхода, а поиграть в текущую версию проекта могут лишь те, кто профинансировал его создание.

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Станислав Погорский
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