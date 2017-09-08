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Опубликовано 8 сентября 2017, 17:13

Студия Wargaming отметит День танкиста в минском парке Победы

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/World of Tanks. Официальный видеоканал

Скриншот видео youtube.com/World of Tanks. Официальный видеоканал

10 сентября Wargaming проведёт в Минске торжественное мероприятие в честь Дня танкиста.

10 сентября в 14:00 в минском парке Победы начнётся крупное мероприятие в честь Дня танкиста, организованное компанией Wargaming. Посетители смогут посмотреть финал всебелорусского турнира "Время танков. Битва взводов" по игре World of Tanks.

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Студия Wargaming отметит День танкиста в минском парке Победы

Скриншот видео youtube.com/World of Tanks. Официальный видеоканал

На мероприятии будет сцена, на которой выступят различные диджеи и музыканты. Также на территории парка будет размещено 120 стендов с компьютерами, играя на которых посетители смогут побороться за ценные призы. Наконец, под окончание праздника Wargaming обещает устроить салют.

Во время мероприятия будет вестись трансляция на официальном Twitch-канале Wargaming.

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Станислав Погорский
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