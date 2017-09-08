Студия Wargaming отметит День танкиста в минском парке Победы

10 сентября в 14:00 в минском парке Победы начнётся крупное мероприятие в честь Дня танкиста, организованное компанией Wargaming. Посетители смогут посмотреть финал всебелорусского турнира "Время танков. Битва взводов" по игре World of Tanks.

На мероприятии будет сцена, на которой выступят различные диджеи и музыканты. Также на территории парка будет размещено 120 стендов с компьютерами, играя на которых посетители смогут побороться за ценные призы. Наконец, под окончание праздника Wargaming обещает устроить салют.

Во время мероприятия будет вестись трансляция на официальном Twitch-канале Wargaming.