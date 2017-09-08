Авторы Final Fantasy XV обещают оптимизировать игру для старых компьютеров

Разработчики из студии Square Enix уверяют, что владельцы старых или просто слабых компьютеров тоже смогут поиграть в Final Fantasy XV.

В начале следующего года японская ролевая игра Final Fantasy XV наконец-то доберётся и до владельцев персональных компьютеров, в связи с чем фанаты хотят узнать рекомендуемые системные требования. По словам разработчиков, беспокоиться тут не о чем.

Глава команды разработчиков Final Fantasy XV Хадзиме Табата заявил, что текущая версия игры без проблем работает на компьютерах трёх-четырёхлетней давности. При этом, о каких настройках графики идёт речь, Табата не уточнил. Но он пообещал, что разработчики делают всё возможное для оптимизации проекта.

Final Fantasy XV уже доступна на PS4 и Xbox One.