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Опубликовано 8 сентября 2017, 17:34

Авторы Final Fantasy XV обещают оптимизировать игру для старых компьютеров

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Final Fantasy XV

Скриншот видео youtube.com/Final Fantasy XV

Разработчики из студии Square Enix уверяют, что владельцы старых или просто слабых компьютеров тоже смогут поиграть в Final Fantasy XV.

В начале следующего года японская ролевая игра Final Fantasy XV наконец-то доберётся и до владельцев персональных компьютеров, в связи с чем фанаты хотят узнать рекомендуемые системные требования. По словам разработчиков, беспокоиться тут не о чем.

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Авторы Final Fantasy XV обещают оптимизировать игру для старых компьютеров

Скриншот видео youtube.com/Final Fantasy XV

Глава команды разработчиков Final Fantasy XV Хадзиме Табата заявил, что текущая версия игры без проблем работает на компьютерах трёх-четырёхлетней давности. При этом, о каких настройках графики идёт речь, Табата не уточнил. Но он пообещал, что разработчики делают всё возможное для оптимизации проекта.

Final Fantasy XV уже доступна на PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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