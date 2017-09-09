Басков, Гагарина, Семенович и другие звёзды поздравили Москву с Днём города
Знаменитости наперебой признаются Москве в любви и публикуют трогательные поздравления в "Инстаграме". Кто из звёзд поздравил столицу с 870-летием.
Николай Басков
Полина Гагарина
Елена Третьякова
Полина Попова
Кристина Ослина
Москва!!!В этом году твой День Рождения граничит с моим Поздравляю тебя с юбилеем, 870 ЛЕТ - впечатляющая цифра!! Раньше, Москва для меня казалась слишком большой и выматывающей, а поток людей, куда-то бегущий и опаздывающий - сумасшедшим!! Но сейчас я впервые прониклась этим городом от начала и до конца!!! Наша столица просто невероятной красоты!!! И в бешеном ритме чувствуется вся жизнь, энергия и сила города, которая только заряжает меня!!! Спасибо тебе, Москва, за то, что приняла меня и подарила С ДНЁЁЁМ ГОРОДА!! . . #москва #москвасити #москоу #мск #деньгорода #870лет #юбилей #москвасднемрождения #москвичи #праздник #кристинаослина #дом2 #тнт #дом2тнт #санктпетербург #сургут #сургут86 #тюмерь #moscow #moscowcity #saintpetersburg #surgut
Анна Семенович
Моя Москва , как же я люблю тебя ☀️Я родилась в этом городе и живу в нем всю свою жизнь, Москва в каждой моей клеточке, мне нравится ее безумный ритм , люди которые все время куда-то бегут движимые своими амбициями , это город возможностей , город сильных людей Не все приживаются в Москве, многие не выдерживают этот ритм и это нормально, каждому своё ! Я очень много путешествую и гастролирую с концертами по другим прекрасным городам, но всегда с улыбкой и любовью в сердце возвращаюсь домой , в мою Москву ❤️ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ МОСКВА ❤️ я вылетаю к тебе и этот день мы проведём вместе Дорогие мои встречаемся в Люберцах на моем концерте в 20.00 #Москва #Деньгорода #люблюМоскву #счастьевнутринас #анясеменович #певица #ведущая #люблюилюбима #позитивщики❤️❤️❤️
Анжелика Каширина
С днём рождения,Москва!!! Я влюбилась в тебя с первого своего визита, который длился всего несколько часов! Но мне этого хватило,чтобы понять, что именно здесь я хочу жить и учиться! Мне было 13 лет! А уже в 15 я переехала! Жутко боялась идти учиться в столичную школу,потому что насмотрелась передач,как москвичи обижают приезжих Уф,но всё обошлось И московская школа подарила мне близких подруг и серебряную медаль Москва,я люблю тебя!❤ #photo @dashaclima ✨ #деньгорода #Москва #москваялюблютебя
Сати Казанова
С Днём Города, Москва моя! Любовь моя! ❤️❤️❤️ Сегодня мноооого площадок порадуют вас выступлениями артистов и разными интересными активностями. Так что, дорогие москвичи и гости-понаехавцы, ай-да на площади, ай-да гулять до утра!!! ♂️ Я же буду выступать сегодня на 3 площадках любимой столицы: Лужники - в 18.10; Поклонная гора - 20.00; ВДНХ - 21.00 ❤️ До встречи! И классного вам всем дня!!! #Москва #Любовьмоя #Поздравляю #деньГорода #Гуляем