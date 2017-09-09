Пятидесятилетняя португалка родит ребёнка для своей дочери

Совет по содействию рождению Португалии пошёл навстречу 50-летней жительнице и разрешил ей родить ребёнка для своей дочери, передаёт The Journal.

Просить помощи с рождением ребёнка 30-летняя португалка была вынуждена по медицинским показаниям. Как оказалось, наиболее подходящий кандидат для вынашивания ребёнка — её собственная мать.

Это первый случай легально одобренного суррогатного материнства в Португалии. Долгое время оно находилось в стране под запретом. Принятый в 2016 году закон разрешил его лишь в тех случаях, когда это не является средством обогащения.